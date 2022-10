Politiet: To personer funnet døde i leilighet i Skien

Byrådet i Oslo dropper forslaget om å ilegge folk gebyr for å sortere søppel feil. Forslaget kom etter ønske fra renovasjons- og gjenvinningsetaten, men har møtt mye motbør.

Forslaget til ny renovasjonsforskrift skulle vært lagt frem for bystyret torsdag, men saken er blitt trukket. Den nye forskriften åpnet for å gi inntil 12.000 kroner i gebyr for brudd på reglene.

Kommunen skal nå revurdere hvordan man går videre med ny renovasjonsforskrift, opplyser byrådsavdeling for miljø og samferdsel til NRK.