Nytt lavmål for Støre: Ap får 18,1 prosent på måling

Politiet har gjort funn av en død person i området Ulsberg like før klokken 12.00 torsdag. Den avdøde er foreløpig ikke identifisert.

– Vi har hatt hundeekvipasjer som har lett i området i dag, her er det også vært avsøkt tidligere, sier politiets innsatsleder Håkon Flor til Opp.no, som først meldte om saken.

Den avdøde vil bli obdusert på St. Olavs hospital så raskt som mulig, skriver politiet i en pressemelding.

De pårørende til den savnede 46-åringen, som ble meldt savnet i Rennebu for to uker siden, er varslet. Politiet skriver at det ikke er noen andre savnede i området, og at de derfor antar at det er den savnede som er funnet.

En person er siktet for grov kroppsskade med døden til følge i saken. Vedkommende sitter fortsatt i varetekt.

Den siktede ble pågrepet etter at politiet fikk opplysninger om at det skal ha vært en fysisk krangel mellom de to i forkant av at 46-åringen forsvant.

– De to er bekjente og tilhører et kriminelt miljø i området. Begge er kjent for politiet fra tidligere, sa politadvoakt Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt til NTB etter at siktelsen ble kjent tidligere i oktober.