NSM: Det er avslørt planer for å slå ut deler av kraftnettet

Den amerikanske destroyeren USS Higgins i Taiwanstredet i september. Lederen for USAs marine frykter en kinesisk invasjon av Taiwan i løpet av kort tid. Foto: Donavan K. Patubo / U.S. Navyvia AP / NTB

Det amerikanske forsvaret må være forberedt på å svare på en mulig kinesisk invasjon av Taiwan. Kanskje allerede i år, mener lederen for USAs marine.

Kinas president Xi Jinping er denne uken i ferd med å sikre seg en ny femårsperiode som landets ubestridte leder. Søndag holdt han tale under det kinesiske kommunistpartiets møte i Beijing, der han lovet «gjenforening» med Taiwan.

Uttalelsen har vekket bekymring for om et forsøk på militær maktovertagelse kan ligge i kortene innen 2027, da Xis periode skal være over. Admiral Michael Gilday, som leder den amerikanske marinen, er blant dem som advarer.

– Det er ikke bare hva president Xi sier, det er hvordan kineserne oppfører seg og det de gjør, sier Gilday under et arrangement i regi av tankesmia Atlantic Council.

– Over de siste 20 årene har vi sett at de har oppfylt ethvert løfte de har gitt tidligere enn det de har sagt. Så når vi snakker om tidsvinduet frem mot 2027, er det etter mitt skjønn et tidsvindu ut 2022 eller kanskje 2023, sier han.

– Vi kan ikke utelukke det. Jeg mener ikke å være alarmistisk ved å si det. Det er bare det at vi ikke kan ønske det vekk, sier admiralen.