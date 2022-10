Beate Gangås blir ny PST-sjef

Torsdag kunngjorde Storbritannias statsminister Liz Truss at hun går av – etter kun seks uker i jobber. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

Avtroppende statsminister Liz Truss bes om å takke nei til å motta lønnen som tidligere britiske statsministre får. Lønnen er på 1,4 millioner kroner årlig.

– Liz Truss vil for alltid bli husket som «50-dagersstatsministeren». Hun burde på ingen måte få lov til å motta den samme årlige betalingen på 115.000 pund som sine forgjengere, som alle tjenestegjorde i over to år, sier Christine Jardine, som er talsperson for Liberaldemokratene.

Truss kunngjorde torsdag at hun går av som britenes statsminister kun seks uker etter at hun tiltrådte. Bakteppet er blant annet den økonomiske krisen, som Truss og hennes regjering har feilet å håndtere. De siste dagene har hun vært under hardt press, både fra opposisjonen og sine egne.

Jardine mener at Truss' ettermæle er en økonomisk katastrofe, og at det derfor er urimelig om hun skal forlate posten med en såpass høy lønn.

– Denne store potensielle lønnen vil etterlate en bitter ettersmak i munnen på millioner av folk som sliter med å betale høye regninger og renteøkninger takket være de konservatives økonomiske vanstyre, sier Jardine.