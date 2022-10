Dagbladet: Viggo Kristiansens advokat varsler anmeldelse mot Jan Helge Andersen for falsk forklaring

Sylvi Listhaug lover at hvis Frp fikk bestemme hadde de brukt mer penger i statsbudsjettet, men også kuttet det hun kaller meningsløs pengebruk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sylvi Listhaug refset regjeringen for manglende kutt i drivstoffpriser, strømpriser og matmoms da hun holdt tale til partiets landsstyre lørdag.

Hun lovet at dersom Frp fikk styre, ville det blitt satt en makspris på 50 øre for strøm, at drivstoffprisen vill blitt fjernet, og at matmomsen ville blitt halvert.

Frp-lederen mener også at regjeringen fører en politikk som hemmer verdiskapningen, ved å gjøre Norge til et mindre gunstig land å være i for de rike.

I tillegg går hun inn for en rekke kutt i offentlige utgifter.

Blant det hun kaller meningsløse utgifter lister Frp-lederen opp klima, bistand, kultur og NRK.