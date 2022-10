USA har siktet en rekke kinesiske statsborgere mistenkt for spionasje

Flere milliarder kroner i lån kan bli holdt tilbake for SAS. Foto: Annika Byrde / NTB

SAS og de kabinansatte har fortsatt ikke kommet til enighet i lønnsforhandlingene. Uten enighet kan et milliardbeløp fra en långiver bli holdt tilbake.

– Det er ikke planlagt nye møter med SAS, men de har antydet at det kan bli nye forhandlinger i begynnelsen av november, sier Martinus Røkkum, leder for SAS Norge Kabinforening, til Dagens Næringsliv.

I forrige uke skrev FriFagbevegelse at SAS og de kabinansatte fortsatt ikke har kommet til enighet om en ny lønnsavtale, etter å ha forhandlet i tre uker.

Nå skriver Dagens Næringsliv at den manglende enigheten med de kabinansatte kan gjøre at SAS inntil videre ikke får utbetalt et milliardbeløp fra en långiver.

SAS har søkt om konkursbeskyttelse i USA, og som en del av denne prosessen har SAS fått et lån på rundt sju milliarder kroner fra amerikanske Apollo Capital Management. Halvparten ble utbetalt i september, mens en rekke vilkår må oppfylles for at flyselskapet skal få tilgang til resten av pengene. Ett av vilkårene er at SAS må komme i havn med store deler av restruktureringen og signere avtaler med både piloter og kabinansatte om varige effektiviseringer.

Beløpet skulle ha kommet inn til SAS innen fredag denne uken, men frem til alle avtalene er på plass, vil ikke SAS få tilgang på resten av lånet, og pengene holdes tilbake, ifølge Dagens Næringsliv.

Røkkum i SAS Norge Kabinforening sier at lånet ikke har vært tema i forhandlingene.