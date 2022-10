Russlands ambassade: Spionmani som er politisk bestilt

Politiet må betale 60.000 kroner i oppreisning til en ansatt for diskriminering på grunnlag av etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Kvinnen hadde jobbet sju år i politiet da hun søkte på en annen stilling, skriver FriFagbevegelse.

Hun fikk først høre at hun var kvalifisert for stillingen, men ikke kunne vurderes på grunn av sin etniske opprinnelse. Deretter opplyste politiet til Norsk Tjenestemannslag (NTL), der kvinnen er organisert, at det egentlige problemet ikke var hennes etnisitet, men noe helt annet.

I et søk på den ansatte i politiets egne logger dukket det opp to episoder der politiet var tilkalt for å hjelpe helsevesenet i forbindelse med psykisk sykdom. Dette var flere år før kvinnen ble ansatt i politiet.

Diskrimineringsnemnda gir kvinnen og NTL rett i at kvinnen er utsatt for to former for diskriminering – både for etnisitet og funksjonsnedsettelse, altså psykisk sykdom.