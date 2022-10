Forsvarer til spionmistenkt: - Han hadde en enveisbillett

En mann er siktet for grov mishandling i nære relasjoner etter at en kvinne i 80-årene ble utsatt for vold i Bærum onsdag. Kvinnen er kritisk skadet.

Ifølge politiet ble kvinnen utsatt for vold av sin sønn.

Politiet opplyser til Dagbladet at mannen nå er siktet for grov mishandling i nære relasjoner. Avisen skriver at kvinnen fortsatt betegnes som kritisk skadet.

Politiadvokat Pia Sofie Reppen i Oslo politidistrikt sier det var den siktede mannen som selv meldte fra til politiet om hendelsen. Hverken kvinnen eller sønnen er avhørt av politiet. Bakgrunnen er deres tilstand, skriver Budstikka.

Mannens forsvarer, advokat Odd Martin Helleland, sier hans klient er innlagt på sykehus og får behandling der.