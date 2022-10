Ingrid Alexandra videre i surfe-NM

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vurderer å endre loven om gjenopptakelse av sivile straffesaker i kjølvannet av de gjenopptakelsene av Tengs- og Baneheia-sakene. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fristen på ti år for gjenåpning av de sivile erstatningssakene etter drapet på Birgitte Tengs i 1995 og barnedrapene i Baneheia i 2000 er for lengst utløpt, skriver Rett24.

Fetteren til Birgitte Tengs ble frikjent for drapet, men ble dømt til å betale erstatning til foreldrene. Selv om en ny mann nå er tiltalt for drapet, er det ingen automatikk i at sivile saker da forandres.

– Jeg vil vi se på muligheten for å foreslå lovendringer i reglene om gjenåpning av erstatningsdommer som er pådømt som del av en straffesak, slik som i Tengs-saken. Jeg vil ikke utelukke at det kan foreslås endringer som også kan få virkning for saker tilbake i tid, men det er for tidlig å si om dette er mulig uten å komme i konflikt med forbudet mot å gi lovendringer tilbakevirkende kraft, sier Mehl til Rett24.

Også Viggo Kristiansen ble dømt til å betale erstatning etter at han ble domfelt i Baneheia-saken.