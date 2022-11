Bolsonaro holdt kort tale etter valgnederlaget

Fotballpresident Lise Klaveness drar til Qatar. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norges fotballpresident Lise Klaveness kommer til å reise til fotball-VM i Qatar, opplyser hun til NRK.

– Formålet med reisen er først og fremst å følge opp og sette press på menneskerettighetsspørsmålene i Qatar som har vært tema i mange år nå, skriver hun til kanalen.

– Selv om vi har besluttet å ikke være til stede på stadionene under kampene, bør vi være til stede i Qatar når VM sparkes i gang for å gjennomføre det medlemmene våre har pålagt oss, nemlig å sette press både før, under og etter mesterskapet, skriver Klaveness.

For to uker siden fortalte Klaveness at hun likevel vurderte en tur til Qatar under VM. Hun har tidligere uttalt at ingen tillitsvalgte eller ansatte i Norges Fotballforbund (NFF) skal se kamper, bortsett fra herrelandslagets analytiker.

Qatar ble i 2010 tildelt fotball-VM på kontroversielt vis. Golfstaten har i årevis fått hard kritikk for manglende menneskerettigheter og dårlig behandling av gjestearbeidere.

Fotball-VM starter søndag 20. november.

