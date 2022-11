Netanyahu ligger an til å vinne valget i Israel

Alle de fire mennene som ble siktet i overgrepssaken i Vesterålen er varetektsfengslet i fire uker. De er siktet for medvirkning til grov voldtekt.

Det bekrefter politiadvokat Rita Hermansen Dahl i Nordland politidistrikt til VG.

– Voldtekten anses som grov fordi det særlig legges vekt på at den er begått av flere i fellesskap, sier Dahl.

De er siktet for å ha begått et overgrep mot en kvinne i 20-årene i et busskur i Vesterålen natt til søndag. Alle fire er i 20-årene og har en tilknytning til Nordland. De blir fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud i hele perioden. De settes i isolasjon den første uken, skriver NRK.