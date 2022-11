Fem til Ullevål etter kollisjon i Operatunnelen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg (t.h.) og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på båttur i Bosporos i Istanbul fredag. Foto: Tyrkias presidentkontor via AP / NTB

Tyrkia vil ikke formelt godta Finlands og Sveriges Nato-søknader før de to tar nødvendige «skritt», sa Tyrkias president til Jens Stoltenberg i Istanbul.

Natos generalsekretær Stoltenberg hadde fredag et privat møte med president Recep Tayyip Erdogan i Istanbul. Møtet var lukket for pressen, men både Nato og Tyrkia sendte uttalelser i etterkant.

– Flott å bli tatt imot av president Erdogan i Istanbul, tvitret Stoltenberg sammen med et bilde av de to fredag kveld.

– Jeg takket presidenten for hans avgjørende rolle i å sikre at kornavtalen for Ukraina vedvarer. Vi diskuterte også fullføringen av Finlands og Sveriges medlemskap, som vil gjøre vår allianse sterkere, sier Nato-sjefen.

Tyrkia, Sverige og Finland inngikk en intensjonsavtale i juni om at Tyrkia vil si ja til at de to landene blir Nato-medlemmer såfremt en rekke krav er oppfylt.

Tyrkia har anklaget de to nordiske landene for å gi en trygg havn til kurdiske opprørere. Ankara har blant annet krevd at Sverige utleverer en rekke personer som landet mener er knyttet til kurdiske PKK og Gülen-bevegelsen.

Sveriges nye statsminister Ulf Kristersson skal tirsdag møte Erdogan i Ankara.