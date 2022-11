Amerikanske medier: Artisten Aron Carter er død

Twitter lanserer en abonnementstjeneste. Brukere som vil ha det blå merket som viser at kontoen er verifisert, må nå betale 8 dollar i måneden.

Twitters nye eier Elon Musk varslet tidligere denne uken at selskapet kom til å innføre et gebyr på 8 dollar for såkalte verifiserte kontoer. Lørdag ble tjenesten lansert, en drøy uke etter at Musk kjøpte selskapet. Siden kjøpet har Twitter varslet omkring halvparten av sine ansatte om at de blir oppsagt.

Fram til nå har systemet med verifiserte kontoer kun vært knyttet til om brukeren er en kjent person eller ikke, men Musk ønsker å la pengene bestemme.