Fører siktet etter dødsulykken i Operatunnelen, melder VG

FNs menneskerettssjef ber Twitters nye eier Elon Musk innstendig om å sikre at respekt for menneskerettighetene står i sentrum i det sosiale nettverket.

– I likhet med alle selskaper må Twitter forstå skadene som er forbundet med dets plattform og ta grep for å håndtere dem, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk, i et åpent brev lørdag.

Turk viser til meldingene om at hele Twitters menneskerettighetsteam er blant de mange som har fått sparken siden Musk tok over. Det er ingen oppmuntrende start, mener Turk.

– Kort sagt, så ber jeg deg om å sikre at menneskerettigheter står sentralt i styret av Twitter under ditt lederskap, skriver Turk, som sier han er bekymret for det offentlige rom og Twitters rolle i det.

Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar for en uke siden. Siden har han kastet styret og sagt opp toppledelsen og rundt halvparten av de 7.500 ansatte.