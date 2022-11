Skjebneuke for Flyr

Nesten 200 nasjoner er representert på klimatoppmøtet som åpnet i Egypt søndag. Foto: Javad Parsa / NTB

Isbreene i de europeiske alpene har smeltet rekordmye, viser ny rapport. Foto: Michael Probst / AP Photo / NTB

De siste åtte årene har vært de åtte varmeste som er målt noensinne, sier Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i en ny rapport.

Ifølge rapporten, som ble lagt fram på åpningen av klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik søndag, er verden 1,15 gradere varmere nå enn i 1850–1900.

FN-sjef António Guterres sier at rapporten viser at planeten sender et nødsignal. Han mener WMO beskriver et klimakaos.

– Vi må svare på planetens nødsignal med handling, ambisiøs og troverdig klimahandling, sa Guterres på klimatoppmøtet.

Ifølge rapporten ligger dette året an til å bli det femte eller sjette varmeste som noensinne registrert. Den viser også at havnivåstigningen det siste tiåret var det dobbelte av hva den var på 1990-tallet. Siden januar 2020 har den økt med enda høyere hastighet.

Rapporten viser også at isbreene i de europeiske alpene har smeltet rekordmye. Det har vært et tap på tre til fire meter istykkelse i hele fjellkjeden, noe som er vesentlig mer enn det forrige rekordåret 2003.

I Sveits har 6 prosent av isvolumet på breene gått tapt mellom 2021 og 2022, og for første gang i historien var det ingen snø som varte gjennom hele sommeren.

Nesten 200 nasjoner er representert på klimatoppmøtet som åpnet i Egypt søndag. Et av målene for møtet er å sikre at temperaturøkningen i verden ikke stiger med mer enn 1,5 grader. Flere forskere mener dette målet er utenfor rekkevidde.