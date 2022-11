Durek får ikke selge prinsesse-ordet

Milliardprosjektet om skipstunnel i Stad har vært i emning i lang tid. Illustrasjonsfoto: Kystverket/Snøhetta/Plomp / NTB

Den planlagte skipstunnelen i Stad kommune er anslått å koste nær 3 milliarder kroner. I sitt alternative budsjett foreslår SV å skrote milliardprosjektet.

– Vi vil ikke prioritere den i år, vi har ikke rom for Stad skipstunnel, sier partiets samferdselspolitiske talsperson Mona Fagerås til NRK.

Skipstunnelen skal etter planen være 1,7 kilometer lang og dimensjonert for skip med en bredde på 26,5 meter, høyde på 37 meter og dybde på 12 meter. Prosjektet har et uttalt mål om å sikre økt fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransporten.

SV mener det er mer hensiktsmessig å bruke pengene til andre samferdselsprosjekter, blant annet E16 mellom Arna og Voss.

– Veien til Voss fra Bergen har vært utsatt for mange ras, og rassikring er viktig. Det blir en avveining, og E16 er viktigst å sette høyt, sier fylkesleder Hege Lothe i Vestland SV.

Til NTB sier partiets nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at skipstunnelen er et eksempel på et prosjekt som man kan se nærmere på og som kan utsettes i en stram tid der SV ønsker å prioritere velferd for alle og omfordeling istedenfor.

Men han avviser at det er et viktig kort i budsjettforhandlingene med regjeringen.

– Vi er nok mer kravstor på en rekke andre områder i forhandlingene enn Stad, sier Fylkesnes.