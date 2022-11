Politiet har rykket ut til alvorlig voldshendelse i Stavanger

Lagringsanleggene for gass i Tyskland er nå nesten helt fulle, men de kan likevel fylles litt mer, ifølge talsmann.

– Under optimale forhold er det fullt mulig å nå et fyllingsnivå i gasslagrene på over 100 prosent, sier Sebastian Bleschke i Initiative Energien Speichern (Ines).

Temperaturen, gassens brennverdi samt trykket i rørledningene er alle faktorer som kan påvirke hvor mye gass som kan lagres, sier han.

Bleschke understreker at det haster fordi temperaturen synker. Da vil forbruket øke slik at det ikke lenger blir gass til overs for lagring.