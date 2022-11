Ungdommer kastet stein på forbipasserende i Oslo

Nestleder Dag-Inge Ulstein (KrF) mener det er viktig at vi bidrar til mer klimafinansiering utenlands. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Under landsstyremøtet 11.–12. november ble det klart at KrF vil legge bort oljefeltet Wisting.

– Vi ligger langt bak for å nå klimamålene og en åpning av et nytt rent oljefelt som Wisting, er det rett og slett ikke plass til. Dette må legges bort for evig og alltid, sier nestleder i KrF Dag Inge Ulstein i en pressemelding.

1. nestleder i KrFU Edvard Kunzendorf er glad for at KrFU får full støtte av KrF.

– Vi hadde stor tro på at vi skulle få gjennom resolusjonen om Wisting, men er glad for at et enstemmig landsstyre nå peker ut en klar og grønn vei for KrF fremover, sier Kunzendorf.