Pence: Trumps ord satte meg og min familie i fare

Før og under valget 8. november var Republikanerne spådd å ta Representantenes hus i Kongressen relativt enkelt, men under opptellingen de siste dagene har Demokratene tatt innpå. Kongressleder Nancy Pelosi tror Demokratene fortsatt kan vinne. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Demokratene kan fortsatt få flertall i Representantenes hus, mener Nancy Pelosi, til tross for at Republikanerne trolig ligger best an.

– Vi tror fortsatt at vi har en sjanse til å vinne dette, sa 82-åringen da hun gjestet CNN-talkshowet State of the Union søndag.

Før og under valget 8. november var republikanerne spådd å ta Huset relativt enkelt, men under opptellingen de siste dagene har Demokratene tatt innpå. Søndag kveld er rundt 20 av de 435 setene fortsatt ikke fordelt.

Prognoser fra CNN og ABC tyder på at Republikanerne så langt har vunnet 211 seter av de 218 som trengs for flertall. Opptellingen, særlig i California, kan fortsatt ta en del tid.

– Hvem hadde trodd for to måneder siden at denne «røde bølgen» skulle ende med å kun bli en liten dråpe, sa Pelosi.

Pelosi er leder i Representantenes hus ettersom Demokratene i dag har knapt flertall, med 220 mot Republikanernes 212. Tidligere lørdag kveld ble det klart at Demokratene berget flertallet i Senatet etter senator Catherine Cortez-Masto fra Nevada ble gjenvalgt.