AP: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov innlagt på sykehus på Bali

Natt til mandag ble en kvinne som var etterlyst etter eksplosjonen i Istanbul, pågrepet. Minst seks personer ble drept og 81 ble såret da en bombe gikk av ved Taksimplassen i Istanbul.

– Eksplosjonen skjedde som følge av at en gjerningsperson, en kvinne, detonerte en bombe. Vi mener det er en terrorhandling, sa Tyrkias visepresident Fuat Oktay til avisen Cumhuriyet.

Tyrkiske myndigheter anklager Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) for å stå bak eksplosjonen.

Avisene Sondakika og Sabah skriver at eksplosjonen ble filmet av et overvåkingskamera, og at en kvinne la igjen en bag på stedet noen få minutter før bomben gikk av.

Tyrkias justisminister Bekir Bozdağ opplyste søndag kveld til TV-kanalen A Haber at kvinnen satt på en benk i 45 minutter før hun reiste seg, la fra seg bagen og forlot området. Store styrker fra tyrkiske nødetater ble sendt til stedet og evakuerte området av frykt for flere bomber. Skoddene ble dratt for i butikkene, og gater ble stengt. En video lagt ut i sosiale medier viser flammer som slår opp og et høyt smell, noe som fikk fotgjengere til å snu og løpe vekk i panikk.

Ifølge vitneforklaringer til tyrkiske medier var smellet enormt og ble hørt i flere bydeler. Andre videoer viste ambulanser, brannbiler og politi på stedet.