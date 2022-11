Person påkjørt i Oslo – fører stukket av

– De handlingene som beskrives i posten til Sumaya Jirde Ali, er helt uakseptable, og dette er en alvorlig og trist sak. Det er også en politisak.

Det skriver kommunikasjonsdirektør i Discovery Norge, Hanne McBride i en e-post til Aftenposten.

Discovery sender programmet “Kongen befaler”, der Antonsen er programleder.

Hun legger til at «vi har ikke hatt kjennskap til saken før i dag, og bestreber oss nå på å opprette og opprettholde en god dialog med de som var involvert og få kunnskap om deres opplevelse».

– Det er også vår oppgave å ivareta menneskene som er på skjerm hos oss. Det gjelder både Sumaya Jirde Ali og Atle Antonsen. Det hensynet veier tungt, og eventuelle vurderinger om fremtidige sesonger og episoder er det ikke naturlig å hverken forskuttere, konkludere eller kommentere på nå.

Tirsdag la samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali ut et innlegg på Facebook der det kommer frem at hun i et møte med komiker Atle Antonsen skal ha blitt utsatt for rasisme og at han også ble fysisk. Situasjonen skal ha skjedd på et utested for tre uker siden.