Vannet flommer over Grønland i Oslo

Flere politipatruljer er onsdag kveld på Åsen i Stavanger og gjør undersøkelser etter et dødsfall.

Operasjonsleder Jostein Reiestad sier til Stavanger Aftenblad at politiet er der for å undersøke omstendigheten rundt et dødsfall.

Han opplyser til avisen at en mann er bekreftet død på adressen, i en bolig eid av Stavanger kommune.

Ved titiden sier Reistad til NTB at politiet har gjort og gjør vitneavhør, men at det er for tidlig å konkludere om hvorvidt det er grunn til å mistenke noe kriminelt.

Til Stavanger Aftenblad opplyser han også at det er besluttet obduksjon for å avdekke dødsårsak, men at ingen er pågrepet eller har status som mistenkt.