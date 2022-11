NRK: Atle Antonsen trekker seg fra Kongen Befaler

En smilende Anne Kjersti Kalvå i mål etter sesongåpningen i 10 km klassisk på Beitostølen lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB.

Anne Kjersti Kalvå vant på Beitostølen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ingvild Flugstad Østberg gjorde comeback i den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Heiko Junge / NTB

Anne Kjersti Kalvå (30) viste svært lovende takter på Beitostølen og utklasset konkurrentene sine på lørdagens 10 kilometer i klassisk stil.

Det har gått rykter om 30-åringens solide sesongoppkjøring, og i vinterens første distanserenn viste trønderen Kalvå også form. Hun koblet grepet om rennet tidlig, og hun gikk bare bedre og bedre utover.

Hun fikk hardest konkurranse av Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og tsjekkeren Katerina Janatova. I mål var hun 31,7 sekunder foran toer Weng.

– Jeg følte at fikk til å gå bra på ski. Det har jeg jobbet mye med i høst. Når jeg får til det, har jeg skjønt at jeg kan gå fort. Jeg klarte å finne roen og få framdrift.

Kalvå føler at hun er blitt en bedre løper, og NRKs ekspert Therese Johaug var blant dem som mente at Kalvås løp holdt internasjonal klasse. I dag var målet å vinne klassiskløpet, og det klarte hun til gagns.

– Jeg føler jeg er en bedre skiløper nå enn jeg har vært. Det er mer trykk i føttene. Vi får se når jeg møter resten av verden. Det er umulig å si hva det vil holde til når jeg møter de beste i verdenscupen. Jeg håper å være med der oppe og knive.

Revansje

Sist sesong gikk det meste skeis for Kalvå. Hun ble blant annet koronasyk rett før OL og mistet hele mesterskapet i Beijing. Før start var hun redd for at hun skulle bli overtent fordi revansjelysten er så sterk etter den skuffende fjorårsvinteren.

– Jeg var overraskende rolig, jeg hadde trodd at jeg skulle være mer stresset. Det er store kontraster, men det er det idrettslivet handler om. Det er opp- og nedturer, og oppturene smaker ekstra godt når du har vært i kjelleren en tur. Det føles godt.

Kalvå har ambisjoner foran årets sesong.

– Jeg har lyst til å klatre opp på pallen i verdenscupen. Jeg har en slik «drive» i meg i år at jeg kanskje kan klare det.

Hun forsøker å sette ord på hvorfor hun åpenbart ser ut til å ha blitt en bedre skiløper i løpet av de siste månedene.

Jeg har jobbet hardt gjennom mange år. Jeg var i veldig dårlig form i vår, men vi satte oss ned, la alle kortene på bordet og startet litt på nytt. Fra første dag har jeg vært supermotivert. Jeg har kost meg og gjort jobben. Jeg har tatt steg hele veien. Jeg føler også at jeg har litt å gå på. Det var ikke noe rått løp.

Der oppe

Landslagstrener Stig Rune Kveen har sett hva som har vært i gjære. Han tror at vi så et toppløp på Beito.

– Jeg antar at hun vil være der oppe også i verdenscupen. Hun har hatt en god sommer og høst og lagt ned en bunnsolid treningsjobb. Det er fint å få en bekreftelse på at hun er blitt sterk. Det kan bli en hyggelig vinter, sa Kveen til NTB.

Ingvild Flugstad Østberg var også tilbake i sporet. Etterpå var 32-åringen glad. 3.-plassen smakte.

– Det gikk bedre enn ventet, men det er del ting som kan forbedres.

– Østberg var imponert over det Kalvå fikk til.

Det Kalvå gjør er solid. Jeg har hørt rykter og har sett at hun har gått fort på intervaller. Det er utklassing, det hun gjør i dag. Jeg håper for resten av oss at det er et høyt nivå på det hun presterer. Det var imponerende av henne, sa Østberg til NTB.