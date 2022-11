Fem døde og 18 skadet i masseskyting på utested for skeive i Colorado

– Atle Antonsen trekker seg fra ny sesong av Kongen Befaler, og en nyinnspilt julespesial av programmet vil ikke bli sendt som planlagt, skriver Hanne McBride i Discovery. Det var NRK som meldte om saken først.

– Atle har vært åpen med oss og offentligheten om at han ønsker å ta noen nødvendige runder med seg selv. Vi er enige om at det ikke er riktig at han samtidig er på jobb for oss, og at jobben med å finne ny programleder for vårens sesong av Kongen befaler nå påbegynnes, skriver McBride i en pressemelding.

Atle Antonsen vil likevel være å se på Discoverys kanaler fremover.

– Han har spilt roller i tidligere sendte julekalendere som ligger på discovery+ og som vil sendes på TVNorge i desember.

– På generelt grunnlag er vi ikke tilhengere av å kansellere innhold. Vi er heller ikke tilhengere av å kansellere personer fra TV-skjermen og offentligheten. Det skal være rom for tilgivelse av folk som har begått feil og bedt om unnskyldning. Samtidig er publikums tillit avgjørende for opplevelsen av det de blir servert, og det er kanskje det viktigste hensynet vi som kringkaster må ta, skriver McBride.

Aftenposten har kontaktet Tv2 angående TV-programmet «Kjære Landsmenn». De bekrefter at de to sesongene som ligger i Tv2 Play ikke vil avpubliseres.