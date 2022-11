NRK: Klager på at Antonsen-saken ble lagt bort

Benjamin Netanyahu (til venstre) fotografert da han overtok som statsminister etter Ehud Olmert. Nå er sistnevnte dømt til å betale erstatning for ærekrenkende omtale av Netanyahu i fjor vår. Arkivfoto: Menahem Kahana / AP / NTB

Israels tidligere statsminister Ehud Olmert er dømt til å betale erstatning til etterfølgeren Benjamin Netanyahu og hans familie for ærekrenkelser.

Netanyahu saksøkte Olmert for utsagn sistnevnte kom med i fjor etter flere valg uten et klart resultat. Den gangen avviste Netanyahu oppfordringer til å trekke seg mens han møtte i retten for å svare på korrupsjonsanklager.

En domstol i Tel Aviv har nå avvist at Olmert «ga uttrykk for en mening i god tro» da han sa at Netanyahu fremsto som gal og at kona og sønnen var psykiske syke.

Retten har pålagt den tidligere statsministeren å betale nærmere 200.000 kroner i oppreisning til Netanyahu og familien.