Barentssekretariatet legger ned i Russland

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon nekter å oppgi kampen for løsrivelse fra Storbritannia. Foto: Jane Barlow / PA / AP / NTB

Halvparten av skottene ville stemt for det skotske nasjonalistpartiet SNP dersom en valgseier ville føre til selvstendighet, viser en ny meningsmåling.

Den kjappe målingen blant 1006 respondenter ble utført av opinionsselskapet Find Out Now for Channel 4.

Av de spurte svarte 50 prosent at de ville stemme for SNP i neste valg, dersom en seier vil føre til at Skottland forlater Storbritannia. På spørsmål om hva som betyr mest for dem, svarte 26 prosent løsrivelse, 61 prosent skotsk økonomi og offentlige tjenester, og 13 at de ikke visste helt.