Lastebil med gassflasker har veltet i Oslo

Stengningen av Twitters kontor i Brussel har utløst uro i EU om hvorvidt den sosiale plattformen vil overholde unionens strenge regler om innhold på nett.

De to personene som hadde ansvaret for Twitters politikk for digital publisering i Europa, forlot selskapet i forrige uke som de to siste, opplyser fem personer med kjennskap til saken til Financial Times.

De to sjefene hadde stått i spissen for Twitters arbeid med å etterleve EUs regler om desinformasjon og håndtering av loven om digitale tjenester. Denne loven trådte i kraft i forrige uke og setter strenge regler for hvordan de store teknologiselskapene skal oppføre seg for å opprettholde brukernes trygghet.