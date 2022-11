VG: Spionmistenkt gjesteforsker etterforskes i Brasil

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier Tyrkia er det Nato-landet som blir utsatt for flest terrorangrep, og at de har rett til å forsvare seg selv.

– Tyrkia har rett til selvforsvar mot terror, slik også andre Nato-land har operert i Irak og Syria for å bekjempe terror, sier Stoltenberg til Aftenposten under et pressetreff fredag.

Han påpeker samtidig at tiltak fra Tyrkisk side må være forholdsmessig, og at det ikke må undergrave det Nato-landene har oppnådd i kampen mot IS.

Tyrkia har denne måneden innledet et storstilt bombardement mot YPG-kontrollerte områder nordøst i Syria som hevn for et terrorangrep i Istanbul.

YPG, som del av alliansen SDF, var nære allierte av USA og en rekke andre Nato-land i kampen mot IS.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har gitt kurdiske militante skylden for den dødelige bombeaksjonen i Istanbul tidligere i november. Men både PKK og YPG nekter for å ha noe med angrepet å gjøre.

– Det er en ekstremt uoversiktlig og sammensatt situasjon i disse områdene. Det er dels grupper der Nato-land har samarbeidet med i kampen mot IS og det er dels grupper som er ansvarlige for terrorangrep mot Tyrkia, sier Stoltenberg.