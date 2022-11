Politiet: Drapet på Grønland i Oslo søndag bærer preg av oppgjør mellom kriminelle

Imran Khan taler til sine tilhengere i Rawalpindi. Han varsler at partiet hans trekker seg ut av folkevalgte forsamlinger, og han varsler at protestmarsjen han har ledet, ikke skal fortsette til Islamabad. Foto: Anjum Naveed / AP / NTB

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan sier at hans parti skal trekke seg ut av alle folkevalgte forsamlinger i landet.

Khan kom med kunngjøringen da han viste seg offentlig lørdag for første gang siden han ble såret i et angrep tidligere denne måneden.

Han ble kastet som statsminister i en mistillitsvotering i april, som han hevder var ulovlig. Han er nå i opposisjon og krever nyvalg.

Khan innledet en protestmarsj fra Lahore til Islamabad i forrige måned som ledd i hans kampanje for nyvalg, men måtte trekke seg fra marsjen etter at han ble såret i et angrep på bilen hans.

Lørdag kveld sluttet han seg til marsjen igjen i Rawalpindi, og i en tale til titusener av tilhengere kunngjorde han at hans parti Tehreek-e-Insaf trekker seg ut av det han kalte et korrupt system.

Samtidig sa han at han ikke lenger mener at marsjen skal fortsette til Islamabad på grunn av kaoset det kunne utløse til skade for landet.