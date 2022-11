SVs nestleder fikk 477.000 i skattesmell

Saken oppdateres.

Avdøde er en mann i slutten av 20-årene som er godt kjent for politiet fra før. Han er domfelt for en rekke forhold.

Avdøde tilhørte et kriminelt miljø, og politiet mener at det ikke er tilfeldig at han ble et offer. Han ble drept like ved Grønland T-banestasjon natt til søndag.

En person er siktet for medvirkning til drap og avhøres i dag.

Dette er det ellevte drapet i Oslo i år. Tidligere denne uken ble en mann skutt på Furuset. Politiet mener at også den hendelsen bærer preg av et oppgjør mellom kriminelle.

Politiinspektør Jan Eirik Thomassen sier at politiet gjør alt de kan for at Oslo skal være en trygg by.

– Vi har en pågående innsats mot kriminelle som vil bli styrket i tiden fremover, sier Thomassen på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Leder for drapsseksjonen, Ingebjørn Hansen, sier at politiet jobber med flere spor. Flere videoer er innhentet.

De viser ifølge politiet at flere personer var involvert i drapet.