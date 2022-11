Fant personer på ror under oljetanker

Kinas ambassadør til Storbritannia er innkalt til britisk UD for å motta protester mot behandlingen av en britisk journalist i Shanghai, opplyser en kilde.

Ambassadør Zheng Zeguang ble kalt inn på teppet av utenriksminister James Cleverly etter at BBC klaget over behandlingen av en kameramann som dekket protestene mot covidtiltakene i Kina. BBC sier at mannen ble sparket og slått av politiet.

Det britiske utenriksdepartementet har gjort det klinkende klart for kinesiske myndigheter at denne type oppførsel er fullstendig uakseptabel, sier kilden, ifølge nyhetsbyrået Press Association (PA).

Cleverly sa mandag at han fant hendelsen dypt foruroligende, mens Statsministerens kontor sa at fremferden fra kinesisk politi var sjokkerende og uakseptabel.

BBC sier at fotograf Edward Lawrence var et akkreditert medlem av pressekorpset og at han ble arrestert og iført håndjern da han utførte jobben sin. Under arrestasjonen ble han slått og sparket av politiet, sier BBC.

Kinesisk UD hevder at Lawrence under protestaksjonen ikke identifiserte seg som journalist.