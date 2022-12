Økokrim: Mann dømt til seks måneders fengsel for koronabedrageri

Bare en av fem nordmenn tror produkter merket som bærekraftig og miljøvennlig faktisk er det, ifølge en undersøkelse.

Undersøkelsen viser at bare 21 prosent av nordmenn har tillit til at produkter merket som miljøvennlig, bærekraftig eller klimanøytral faktisk er bra for miljøet, skriver Klassekampen.

Målingen er uført av Ipsos på oppdrag av Miljømerking Norge, som driver Svanemerket. I alt 5.419 respondenter over hele Norden er spurt.

Saken ble først omtalt i Kampanje.

Ifølge undersøkelsen er nordmenn svært skeptiske til påstander om bærekraft og klima på forbruksvarer. To av tre, 68 prosent, svarer at de mener bedrifter ofte overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er. Nesten like mange sier at de ofte er irriterte over at produkter markedsføres som grønne, uten noen god forklaring.