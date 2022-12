Blokkutriving etter overbelasting felte Tretten bru

FNs atomkraftorganisasjon IAEA sier det må opprettes en beskyttelsessone rundt det russiskokkuperte atomkraftverket Zaporizjzja innen begynnelsen av 2023.

Kraftverket er Europas største og har forårsaket mye uro siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Bombeangrep har mange ganger rammet områder i nærheten.

IAEA håper Russland og Ukraina kan bli enige om en beskyttet sone rundt kraftverket før nyttår, skriver Sky News.

Samtidig hevder den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War at russiske troppebevegelser i Zaporizjzja-fylket tyder på at Russland ikke anser at de kan forsvare regionen. Flere byer i området skal ha blitt forlatt av russiske soldater den siste tiden.