Voldshendelse på Ellinsrud

Kongos president Felix Tshisekedi, her i FN i september, fordømmer massakren øst i landet på det sterkeste, opplyser regjeringens talsperson. Over 100 skal ha blitt drept. Foto: Jason DeCrow / AP / NTB

I Kongo er en tre dager lang landesorg innledet etter en massakre i øst. Opprørsgruppen M23 anklages for å stå bak, og myndighetene sier at over 100 ble drept.

Torsdag opplyste regjeringen i Kinshasa at 50 mennesker var drept i landsbyen Kishishe, som ligger rundt 70 kilometer nord for Goma. Da landesorgen ble innledet lørdag, hadde de økt anslaget til «over 100».

M23 har avvist anklager om at de sto bak drapene som grunnløse. Gruppa sier de ikke angriper sivile.

Kongos president Felix Tshisekedi fordømte massakren på det sterkeste under et regjeringsmøte fredag, sier regjeringens talsperson Patrick Muyaya.

Traumer

Innbyggere i landsbyen har sagt at de ble beordret til å gravlegge lik i massegraver etter massakren.

– Vi la tre eller seks mennesker i samme grop, sier Rukundo, en av innbyggerne til nyhetsbyrået AFP. Av hensyn til innbyggernes egen sikkerhet har AFP endret navnet på folk de har snakket med i landsbyen.

Opprørere tvang ham til å gravlegge de drepte, forteller han.

Alle som det franske nyhetsbyrået har snakket med i landsbyen, sier at militsgruppen Mai-Mai kom til landsbyen tirsdag og konfronterte M23. M23 er en tutsi-dominert opprørsgruppe som de siste månedene har tatt kontroll over store deler av Rutshuru-området, nord for provinshovedstaden Goma.

En våpenhvile var på det tidspunktet inngått mellom M23 og kongolesiske regjeringsstyrker, etter mange måneder med konflikt.

Men Mai-Mai-militsen, med støtte fra hutu-opprørerne FDLR, har fortsatt kampene for å hindre M23s fremrykking mot naboterritoriet Masisi.

– Mai-Mai la på flukt da de ikke klarte å ta landsbyen. Deretter begynte M23-opprørere å drepte alle de så, sier Mukiza, som bor i landsbyen.

M23 likestilte lokalbefolkningen med opprørere som de nettopp hadde kjempet mot, ifølge Mukiza.

Fordømmelse

På et regjeringsmøte fredag fordømte president Felix Tshisekedi massakren på sivile på det sterkeste.

M23 slo tilbake og sa at presidenten hadde kommet med grunnløse anklager. M23 avviser å ha angrepet sivile i landsbyen.

Det er vanskelig å bekrefte antall drepte på uavhengig hold, på grunn av manglende tilgang til det opprørskontrollerte området.

En legekilde som ber AFP om å være anonym, sier at det er registrert 117 drepte.

– Opprørerne selv gravla ofre tirsdag og onsdag og de sa at ofrene tilhørte Mai-Mai, sier legekilden.

Rukundo sier at M23 samlet sammen menn på ettermiddagen og beordret innbyggerne til å gravlegge de drepte. Mange kvinner i landsbyen sier at opprørerne hadde drept ektemennene deres og ikke Mai-Mai-opprørere.

– Før kveldsmørket senket seg tirsdag, ble 17 lik gravlagt. Vi gravde ned hver av dem der de hadde blitt drept. Opprørerne holdt øye med oss. Alle disse folkene var menn og unge mennesker, sier Rukundo.

I sjokk

Fra en sykeseng i nabobyen Bambo, sier Mugenzi at han var i sjokk.

– Jeg ble såret i hodet den dagen som følge av splinter fra en bombe som M23 sendte ut, sier han, og gjenforteller at han så flere døde medlemmer tilhørende Adventistkirken.

Mugenzi sier at to sivile ble tvunget ut av sine hjem av opprørerne, som hadde tatt seg gjennom døren og skutt dem utenfor boligene.

– Da kvelden nærmet seg og situasjonen var rolig, ble jeg plukket opp av en innbygger som skulle ut og hente vann. Han tok meg med til sykehus, sier Mugenzi.

En lokalpolitiker fra Rutshuru, som også uttaler seg på betingelse av anonymitet, anslår at det dreier seg om rundt hundre drepte.

– I landsbyen var både Mai-Mai, FDLR og M23 til stede. Det er vanskelig å vite hvem som utførte drapene, sier han.

Politikeren mener at M23 kan ha drept sivile vilkårlig, men han fordømmer også Mai-Mai for å ta seg inn i et sivilt boligområde.

En representant for lokalsamfunnet sier at kilder har opplyst til ham at ytterligere åtte innbyggere ble drept tirsdag i landsbyen Kazaraho i nærheten mens de drev med innhøsting av bønner.