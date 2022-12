Mann pågrepet etter knivstikking på T-bane i Oslo

En mann i 40-årene må møte i Hordaland tingrett neste uke, tiltalt for å ha truet sin tidligere samboer gjennom en rap-sang.

Ifølge tiltalen har mannen blant annet rappet «I'm gonna find you and I'm gonna kill you» og «Your family, I will shoot them one by one», melder Bergens Tidende.

– Vi er kjent med at sangen er gjort tilgjengelig for andre, eller på internett, men for oss har en slik publisering en underordnet betydning i denne sammenheng, sier aktor Elise Mjølhus Kleiven til avisen.

Hun opplyser at mannen også er etterforsket for brudd på et besøksforbud mot eksen.

Mannen erkjenner ikke straffskyld og har ifølge hans forsvarer Ingvill Gjerstad produsert låter tidligere.