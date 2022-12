VG: Mann (41) tiltalt for Frogner-drapet

Innlandet politidistrikt har startet etterforskning av truslene som er rettet mot ansatte i Eskoleia barnehage i Kongsvinger.

Det skriver politiet i en pressemelding.

– Vi jobber med å identifisere personen som har ringt inn truslene. Det vi kan si om truslene, er at det er brukt informasjon som ligger åpent ute på barnehagens nettside. Det er per nå ingenting i truslene som tyder på at det kommer fra en person som har mye informasjon om barnehagen og dens virksomhet ut over denne informasjonen som er å finne på hjemmesiden til barnehagen, sier leder Arne Norevik for orden og forebygging ved Kongsvinger politistasjon.

Det var onsdag at Glåmdalen skrev at barnehagen ble stengt etter at de ansatte mottok trusler.

Politiet skriver videre at meldinger med tilnærmet samme innhold har blitt rapportert fra et annet sted i politidistriktet, også her til en barnehage.

De anser at hensikten med truslene er å spre frykt, lignende det politiet så da det ble ringt inn trusler til videregående skoler for to-tre år siden.

Politiet understreker at de ikke var involvert i beslutningen om å stenge barnehagen.