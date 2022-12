Dobbeldrapsdømte Freddy Hulback er død

Advokat Berit Reiss-Andersen mener politiet tar feil og vil ikke vedta forelegget hun har fått. Foto: Heiko Junge / NTB

Den profilerte advokaten Berit Reiss-Andersen (68) nekter å vedta et forelegg for å ha gitt revisor uriktige opplysninger. Nå må hun møte i retten. Det melder VG.

Påtalemyndigheten varsler påstand om en bot på 36.000 kroner i retten.

– Jeg kan bare si at det politiet anklager meg for å ha gjort, etter min mening ikke er straffbart. Det skriver Reiss-Andersen i en e-post til VG.

Advokaten leder Den norske Nobelkomité og skriver til avisen at hun har fullt program de neste dagene i forbindelse med utdelingen av fredsprisen. Hun mener derfor at hun ikke kan prioritere «sin lille sak». Hun henviser til sin advokat for ytterligere kommentarer.

Varslet søksmål for kontraktsbrudd

Reiss-Andersen ledet avviklingsstyret i R-A Kontordrift AS. Selskapet som var eid av henne og fire andre advokater, var part i en avtale om å leie kontorer. Siden midten av 90-tallet hadde advokatene holdt til i Øvre Slottsgate 11 i Oslo sentrum, i lokaler eid av eiendomsinvestoren Christian Ringnes (68), skriver VG videre.

Men advokatfellesskapet ble oppløst, og R-A Kontordrift sluttet å betale husleie i januar 2017. Da varslet Ringnes søksmål for kontraktsbrudd. Milliardæren som kontrollerer Eiendomsspar, som igjen eier Øvre Slottsgate 11 AS, krevde over 3,8 millioner kroner for brutt husleiekontrakt.

Det mener politiet at Reiss-Andersen skulle sagt fra om, da hun som leder av avviklingsstyret avga erklæring til selskapets revisor, skriver VG.