Tre menn siktet etter forsvinning i Finnmark

En russisk mann i 50-årene er frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett etter å ha fløyet med drone i Kirkenes i oktober, melder NRK.

Mannen er den første som frikjennes for å ha fløyet over det norske fastlandet.

Torsdag ble oligarksønnen Andrej Jakunin frikjent for å ha fløyet med drone på Svalbard.

Mannen fløy med dronen 13. oktober i Kirkenes. Lørdag 15. oktober ble han fremstilt for varetektsfengsling og har siden sittet i varetekt.

Mannen erkjente ikke straffskyld og mente informasjonen fra norske myndigheter ikke var god nok.

Mannen forklarte i retten at hans arbeidsgiver, et russisk tilsynsorgan for miljø, teknologi og kjernekraft, betalte for reisen. Mannen sa han har foto og droneflyvning som hobby.

Det har siden 28. februar 2022 vært forbud mot russiske flyvninger i norsk luftrom. Forbudet gjelder for alle typer flyvninger, for eksempel kommersielle ruteflyvninger, helikopterflyvning og flyvning med droner.