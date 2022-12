AFP: Visepresidenten i EU-parlamentet arrestert

Over halvparten av 13- til 18-åringer har fått reklame for skjønnhetsprodukter via internett. Medietilsynet mener det kan føre til større kroppspress.

I Medietilsynets undersøkelse Barn og medier kommer det blant annet frem at 52 prosent av 13- til 18-åringene har fått reklame på internett for produkter for å gå ned i vekt. 53 prosent i denne aldersgruppen har fått reklame for produkter som skal gi større muskler.

– Det er et stort problem når så mange barn og unge får slik reklame. Vi frykter at dette kan bidra til større kroppspress, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Flere tidligere undersøkelser viser at reklame påvirker kroppsbildet til de unge i negativ retning, og at det er en sammenheng mellom misnøye med eget utseende og psykiske helseplager.

– Det er viktig å få redusert reklame og annet innhold som kan føre til kroppspress overfor barn og unge. Her bør både plattformene som tilbyr tjenester i sosiale medier, og influensere med unge følgere ta ansvar, sier Velsand.