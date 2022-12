Anmeldt etter å ha kjørt uten utsyn

Oleksandra Matvijtsjuk, som representerer den ukrainske organisasjonen Center for Civil Liberties (CCL), Jan Ratsjinskij, som representerer den russiske organisasjonen Memorial og Natallia Pintsjuk, som representerer sin ektemann aktivisten Ales Bjaljatski fra Belarus, vinker til fakkeltoget fra balkongen på Grand Hotell etter at de tidligere på dagen mottok Nobels fredspris for 2022 i Oslo rådhus.Bjaljatski, Memorial og CCL mottar prisen for sitt arbeid for menneskerettigheter i Belarus, Russland og Ukraina. Foto: Annika Byrde, NTB