Oslo: Lastebil har kilt seg fast i taket på Hammersborgtunellen

Ulykkesgranskere ved deler av vraket av Clipper Maid of the Seas, Pan Ams Boeing 747 jumbojet, som ble sprengt over Skottland rett før jul 1988. 270 mennesker ble drept. Foto: Dave Caulkin, AP/NTB

Den libyske mannen som mistenkes for å ha laget bomben som sprengte et Pan Am-fly over skotske Lockerbie i 1988, ble mandag fremstilt for en amerikansk domstol.

I den føderale domstolen ble Abu Agila Masud formelt siktet for «ødeleggelse av et luftfartøy med døden til følge».

Masud skal ha jobbet i etterretningstjenesten under Libyas diktator Muammar Gaddafi. I forrige måned ble det meldt at han var bortført av en militsgruppe i hjemlandet, og i helgen opplyste skotske og amerikanske myndigheter at han var i amerikanernes varetekt.

Alle de 259 personene om bord – samt 11 på bakken – ble drept da Pan Ams flygning 103 fra London til New York ble sprengt og styrtet ved den skotske småbyen Lockerbie 21. desember for 34 år siden.

Den føderale påtalemyndigheten i USA sier de ikke vil be om dødsstraff for Masud, men han kan ende med å tilbringe resten av livet i fengsel dersom han blir dømt.