DN: Advokat Per Danielsen mister bevillingen

Oljekommisjonen kommer med et klart råd til regjeringen og ber om at oljepionerene som jobbet over vann får tildelt erstatning for skade de ble påført.

Fra før av har nordsjødykkerne fått tildelt erstatning for skadene de ble påført da oljeeventyret begynte.

– I dag er vi først og fremst veldig glade. Dette er en yrkesgruppe som gjorde en viktig innsats for Norge i det vi i dag vet var et helsefarlig arbeidsmiljø. De fortjener kompensasjon for en ødelagt helse.

Det sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

En kartlegging av 700 tidligere oljearbeidere som ble gjort i 2007 viste at over halvparten var blitt uføre, 126 hadde fått kreft, og 136 var døde. Likevel har det vært vanskelig å påvise en sammenheng mellom skadene og arbeidet på oljeplattformene, og mange av dem som har prøvd, har ikke fått yrkesskadeerstatning.

Fortsatt kan tre prosent av krefttilfellene blant norske menn spores tilbake til forhold på arbeidsplassen.

– Det er altfor mye. Det skal være trygt å gå på jobb i Norge, understreker Ross.