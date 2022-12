Høyesterett om Skoghøy-saken: – En krevende sak

Påtalemyndigheten anker Jakunin-frikjennelsen

Påtalemyndigheten anker tingrettens frifinnelse av den dronetiltalte russeren Andrej Jakunin og ber om at saken ikke behandles i lagmannsretten.

– Påtalemyndigheten argumenter i anken for at saken reiser spørsmål av avgjørende betydning, ikke bare for Jakunin sin sak, men også flere andre saker som verserer for rettsvesenet, sier forsvarer Bernt Heiberg.

– Påtalemyndigheten har derfor bedt om at anken slippes direkte inn for Høyesterett uten først å bli behandlet av lagmannsretten. En slik behandlingsmåte er svært uvanlig, legger han til.

Jakunin er tiltalt for å ha fløyet drone i Norge. Det er forbudt for russere på grunn av sanksjonene etter Ukraina-krigen. Han ble frifunnet i lagmannsretten, noe som førte til at flere andre dronedømte ble løslatt.

Les mer om Jakunin-saken her: