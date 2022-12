Kaos på E6 på Østlandet – biler stanser for å skrape frontruta

Politiet i Øst varsler at flere bilister på Romerike opplever at det fryser på frontruta under kjøring. Flere har stanset på E6 for å skrape rutene.

Det er store trafikale problemer rundt om i landet på grunn av vinterværet. På Romerike skaper været uvante utfordringer.

– På grunn av spesielle værforhold i området får vi meldinger om at flere biler opplever at det fryser på frontruta under kjøring og at biler stanser på E6 for å skrape ruter. Vær obs, skriver politiet i Øst på Twitter.