Store forsinkelser på Gardermoen

Norsk spillbransje øker både omsetning og antall ansatte. Norske selskaper utvikler spill for de fleste plattformer, også Nintendo Switch (på bildet). Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den norske spillnæringen økte både omsetning og ansatte i 2021. Dataspill og utviklingen av disse har skutt fart også etter pandemien.

Målt i bruttoomsetning økte spillbransjen i 2021 omsetningen med hele 9,3 prosent sammenlignet med 2020, fra 549 millioner til 600 millioner kroner.

Antall ansatte økte med 19 prosent hos de selskapene som har deltatt i en rapport om næringen utarbeidet av Virke Produsentforeningen og Norsk filminstitutt (NFI).

Den norske spillbransjen utvikler spill for de fleste plattformer, både online, for PC, for mobil og for spillkonsoller.

– Det er gledelig at den norske spillbransjen har klart å holde tempo selv etter pandemien, i en periode der man kunne ha ventet nedgang i spilling hjemme som følge av at sosial omgang igjen var lov. Dette viser at bransjen er en kreativ næring i vekst, sier bransjeleder Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen.

Norsk filminstitutt har registrert over 30 prosjekter i utvikling som har mottatt ett eller flere tilskudd og som planlegger å lansere nye spill de neste årene.