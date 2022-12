Viggo Kristiansen ber om 10 millioner kroner før nyttår

Den seksuelle lavalderen i Norge er nå 16 år. Det vil si at det er straffbart å ha sex med barn under 16 år.

Rådet anbefaler at den seksuelle lavalder settes til 15 år. De anbefaler at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende», ifølge en pressemelding fra rådet.

Samtidig foreslår rådet at vernet for barn under seksuell lavalder styrkes, gjennom at straffansvar for seksuell omgang med barn under 15 år også skal omfatte den som får barnet til å ha seksuell omgang med en annen.