Harvey Weinstein funnet skyldig i voldtekt

Viggo Kristiansens advokater har bedt om en forskuddsutbetaling av erstatningen på 10 millioner kroner før nyttår.

– Saken vil bli prioritert, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK.

Det betyr at Statens sivilrettsforvaltning vil gjøre «sitt ytterste» for at det skal kunne foretas en forskuddsutbetaling før nyttår, ifølge justisministeren.

– Jeg er glad for at kravet har kommet. Jeg håper Viggo Kristiansen raskest mulig for gode forutsetninger for å starte et nytt liv i frihet. Så er det opptil Statens sivilrettsforvaltning å ta stilling til et eventuelt beløp og det praktiske, sier hun til kanalen.