Musk varsler nye regler for Twitter-avstemninger

Elon Musk legger opp til å endre hvem som kan stemme over hvilken retning Twitter skal velge etter at et flertall stemte for at han burde trekke seg som selskapets toppsjef. Foto: Arkivfoto: Susan Walsh / AP / NTB

Etter at brukerne stemte for at Elon Musk burde trekke seg som Twitter-sjef, varsler han nye regler for avstemninger om hvordan selskapet skal styres.

I en tråd foreslår en bruker at bare betalende abonnenter med en blå hake ved brukernavnet sitt bør kunne stemme over ledelse og retningsvalg.

– Vi abonnenter har en interesse i saken, skriver @Unfilteredboss1.

– Godt poeng. Den endringen skal Twitter innføre, lyder svaret fra toppsjef Elon Musk.

Diskusjonen kommer dagen etter at Musk spurte brukerne om han skulle gå av som Twitter-sjef – og han lovet å føye seg etter resultatet. 17,5 millioner brukere stemte, og 57,5 prosent mente Musk burde gi seg.

Tesla-sjefen, som tidligere i år betalte 44 milliarder dollar for Twitter, har ikke kommentert resultatet. Han har heller ikke sagt noe om hva slags løsning han eventuelt så for seg om han skulle trekke seg. Spørsmålet gjaldt for øvrig bare toppjobben, så Musk vil fortsatt eie selskapet.