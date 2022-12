VG: PST endrer siktelse mot spionmistenkt russer

USAs president Joe Biden roser brevet han fikk av forgjengeren Donald Trump. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

En ny bok om USAs president Joe Biden hevder at forgjengeren Donald Trump etterlot et «sjokkerende vennlig» brev da han forlot Det hvite hus i januar 2021.

Det skriver The Guardian, som siterer Politico.

Det er tradisjon for at amerikanske presidenter etterlater brev til etterfølgeren, og også tradisjon for at etterfølgeren i stor grad holder innholdet for seg selv.

Biden skal imidlertid ha uttalt at brevet var «Veldig vennlig og sjenerøst ... sjokkerende vennlig,» ifølge en ny bok av forfatteren Chris Whipple som forteller om Bidens første to år i Det hvite hus.

Det var til tross for at selve maktoverføringen skjedde under svært kaotiske omstendigheter. Trump har fortsatt ikke anerkjent at han tapte presidentvalget mot Biden.

Boken «The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House» slippes i januar.