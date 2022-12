Benjamin Netanyahu har dannet ny regjering i Israel

Et nytt, stort felt med naturgass er oppdaget under prøveboring utenfor Kypros, på et felt der det tidligere er funnet gass, opplyser regjeringen i Nikosia.

Det er det fransk-italienske konsortiet Eni-Total som har gjort funnet.

Feltet er anslått å inneholde 85 milliarder kubikkmeter gass. Funnstedet ligger rundt 160 kilometer sørvest for Kypros. Så sent som i august i år gjorde Eni et funn i samme region, der størrelsen er anslått til 70 milliarder kubikkmeter.

Det siste funnet omtales av energieksperter som et viktig skritt på veien til å fri Europa fra russisk gassimport. Det er ventet at det blir gjort flere funn i dette området i månedene fremover.

Funnene er gjort innenfor Kypros' økonomiske sone, men området er like fullt gjenstand fra tautrekking mellom land i regionen. Tyrkia anerkjenner ikke denne sonen som et område som er under kontroll av regjeringen i Nikosia.

Tyrkia har siden 1974 vært splittet i en gresk-kypriotisk del i sør og en tyrkisk-kypriotisk sone i nord.